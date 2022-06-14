Дніпропетровщину обстріляли "Ураганами", загинула жінка

За останній тиждень це вже третя смерть унаслідок ворожих атак

Від обстрілів Дніпропетровської області загинула жінка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через обстріл Зеленодольської громади в Дніпропетровській області загинула жінка. Її тіло знайшли сьогодні вранці біля дачного будинку. Росіяни накрили громаду ворожими "Ураганами".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Це вже третя смерть від ворожих "Ураганів" за останній тиждень.

"Ворог щодня обстрілює наші громади у Криворізькому та Синельниківському районах", – наголосив Резніченко.

Що відомо про нічний обстріл

Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони області – Криворізький та Синельниківський.

Крім того, окупанти вдарили з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали.

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У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня у Криворізькому районі ворог обстріляв дві громади – Зеленодольську та Широківську. Бив по населених пунктах з артилерії та "Ураганів". Двоє осіб отримали поранення.

Раніше ми писали, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вкрай важку ситуацію у Сєвєродонецьку. Там росіяни нищать до самого фундаменту багатоповерхівки. Також не припиняють атаки по заводу з хімікатами "Азот".