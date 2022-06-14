В трех областях на западе Украины слышны взрывы – соцсети

Оккупанты обстреляли несколько областей Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В трех областях Украины – Тернопольской, Хмельницкой и Львовской – прозвучали взрывы. Жителей просят не паниковать и не выходить из укрытий.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Какая ситуация

Среди прочего сообщили о "прилете" в Тернополе. По словам жителей, было слышно два взрыва.

"Ждем больше информации", – говорится в сообщении.

При этом прозвучали два взрыва в Хмельницкой области в районе Теофиполя.

"Пишут, что был пролет самолета и потом два взрыва. Возможно, самолет сбил ракеты. Также пишут о работе ПВО во Львовской области", – отметили в канале.

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По предварительной информации, есть "прилеты" в Кременецкий район Тернопольской области.

Руководитель тернопольской ОВА Владимир Труш у себя в Telegram призвал жителей не паниковать и ничего не комментировать.

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"Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим впоследствии, будьте в укрытиях", – написал он.

Также ситуацию прокомментировал у себя в Telegram председатель Львовской ОВА Максим Козицкий:

"Жители Львовской области, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается".

Кроме этого, мэр Львова Андрей Садовой отметил у себя в Telegram, что в самом городе пока что тихо:

"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!".

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