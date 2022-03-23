У Рівному власник СТО своїм коштом полагодив понад 200 машин для ЗСУ та медиків (відео)

У Рівному власник СТО своїм коштом полагодив понад 200 машин для ЗСУ та медиків, а також доставляє гуманітарні вантажі та вивозить людей з-під обстрілів.

Готують машини на фронт

Власник СТО Андрій Біланчук із партнерами купив 6 позашляховиків у Польщі і тепер авто готують на фронт.

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"Підшипники замінили, щоб автомобіль був на колесах і в полі не став", – розповів майстер Роман Золотько.

На ремонт є лише день. Далі автомобілі відправляють на передову ЗСУ чи медикам. Автокомпанія також віддала волонтерам майже нові мікроавтобуси, які до війни мали намір продавати.

"Всі авто з майданчиків у Рівному, Луцьку та Києві ми просто віддали людям — волонтерам. До Києва вони возять гуманітарну допомогу, назад забирають людей. Близько 15 автомобілів щодня курсують у різних напрямках", – зазначив власник автокомпанії Андрій Біланчук.

Жодного дня після початку війни СТО у Рівному та Луцьку не закривалися. Тут безкоштовно обслуговують машини військових, тероборони та медиків. Число таких уже переступило за 200.

В Україні запустили сайт для збирання криптовалюти на допомогу армії

Вебсайт Aid For Ukraine був запущений разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX.

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На сайті опубліковані всі офіційні криптогаманці міністерства. Робити пожертви можуть користувачі з усього світу.

Зібрані кошти будуть витрачені на потреби Збройних сил України, а також:

інформаційну протидію російській пропаганді

світову комунікаційну кампанію щодо подій в Україні

кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури

забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів

придбання технічного спеціального обладнання.

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