В Ровно владелец СТО за свой счет починил более 200 машин для ВСУ и медиков (видео)

В Ровно владелец СТО за свой счет починил более 200 машин для ВСУ и медиков, а также мужчина доставляет гуманитарные грузы и вывозит людей из-под обстрелов.

Готовят машины на фронт

Владелец СТО Андрей Биланчук с партнерами купил 6 внедорожников в Польше и теперь авто готовят на фронт.

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"Подшипники заменили, чтобы автомобиль был на колесах и в поле не стал", – рассказал мастер Роман Золотько.

На ремонт есть только день. Дальше автомобили отправляют на передовую ВСУ или медикам. Автокомпания также отдала волонтерам почти новые микроавтобусы, которые до войны собирались продавать.

"Все авто с площадок в Ровно, Луцке и Киеве мы просто отдали людям — волонтерам. В Киев они возят гуманитарную помощь, обратно забирают людей. Порядка 15 автомобилей ежедневно курсируют в разных направлениях", - отметил владелец автокомпании Андрей Биланчук.

Ни дня после начала войны СТО в Ровно и Луцке не закрывались. Здесь бесплатно обслуживают машины военных, терробороны и медиков. Число таковых уже перевалило за 200.

В Украине запустили сайт для сбора криптовалюты на помощь армии

Вебсайт Aid For Ukraine был запущен вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX.

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На сайте опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Делать пожертвования могут пользователи со всего мира.

Собранные средства будут израсходованы на нужды Вооруженных Сил Украины, а также:

информационное противодействие российской пропаганде

мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине

киберзащиту и восстановление цифровой инфраструктуры

обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров

приобретение технического специального оборудования

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