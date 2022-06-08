До Росії вивезли понад тисячу полонених військових з Маріуполя

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Понад 1000 українських військовослужбовців, які нещодавно здалися в полон у Маріуполі, будуть доставлені до Росії для "наслідкових дій". Про це повідомляє CNN із посиланням на ТАСС. Росія також планує переправити на російську територію низку інших українських військовополонених.
"Понад 1000 людей з "Азовсталі" вивезено до Росії. З ними тісно співпрацюють правоохоронні органи", — повідомило джерело у правоохоронних органах.
Наприкінці травня міністерство оборони Росії заявило, що близько 1000 українських солдатів здалися в полон після кількох тижнів боїв на маріупольському сталеливарному заводі "Азовсталь", який був в облозі.
Незабаром після цього російський Слідчий комітет — головний слідчий орган Кремля — заявив, що допитає українських бойовиків, які "здалися", евакуйованих з "Азовсталі".
Ситуація із полоненими
- За словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії перебуває понад 2,5 тисячі. українських захисників "Азовсталі".
- Що РФ мріє зробити з полоненими бійцями "Азова": Невзоров зробив тривожну заяву.
- Дружина командира "Азова" Дениса Прокопенка Катерина повідомила про умови, у яких утримують полонених захисників Маріуполя. Їй удалося недовго поспілкуватися зі своїм чоловіком.