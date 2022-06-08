В Россию вывезли более тысячи пленных военных из Мариуполя

В Россию увозят военных, взятых в плен в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 1000 украинских военнослужащих, которые недавно сдались в Мариуполе, будут доставлены в Россию для "следственных действий". Об этом сообщает CNN со ссылкой на ТАСС. Россия также планирует переправить на российскую территорию ряд других украинских военнопленных.

"Более 1000 человек с "Азовстали" вывезены в Россию. С ними тесно сотрудничают правоохранительные органы", — сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце мая министерство обороны России заявило, что около 1000 украинских солдат сдались в плен после нескольких недель боев на осажденном мариупольском сталелитейном заводе "Азовсталь".

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Вскоре после этого российский Следственный комитет — главный следственный орган Кремля — заявил, что допросит украинских "сдавшихся боевиков", эвакуированных с "Азовстали".

Ситуация с пленными