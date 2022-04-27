На Одещині окупанти знову вдарили по мосту через Дністровський лиман

Окупанти другу добу обстрілюють міст через Дністровський лиман / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області . Про це повідомив голова правління "УЗ" Олександр Камишин у своєму Telegram-каналі .

"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги", – написав він.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко повідомляв, що вчорашній удар по мосту в Затоці через Дністровський лиман не несе жодної військової стратегічної мети , крім виконання завдання з завдання Україні якомога більшої економічної шкоди. Цей міст є найважливішою стратегічною транспортною артерією, що пов'язує Одесу з Молдовою.

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