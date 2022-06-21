На Миколаївщині поблизу берега здетонувала морська міна: що відомо

На пляжі та в прибережних водах людей не було/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У Коблевому Миколаївської області з моря хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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У той момент, коли боєприпас російських окупантів здетонував, на пляжі та в прибережних водах людей не було.

"Не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритму правильних дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту. В єднанні наша сила! Разом до Перемоги!", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ за 15-18 км від Херсона

Збройні Сили України перебувають 15-18 кілометрів від Херсона. Однак це не означає, що наші захисники звільнять місто вже найближчим часом. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Арестович зазначив, що наші військові вже дуже близько до Чорнобаївки і до Херсона, проте активних дій там зараз немає.

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"Там пауза, адже сторони почали дуже швидко видихатися. Зараз два-три дні понаступали і пауза. Замучені і ті, й інші", — каже радник ОП.

За словами Арестовича, наразі на Херсонському напрямку пауза, проте "проактивна – на нашу користь". Він підтвердив, що ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від Херсона, а саме місто наші захисники розглядають у біноклі і приціли.

"Проте потрібно розуміти, що радіти завчасно також не треба. Бо війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Так що подивимося", – сказав Арестович.

Також він додав, що на Сході наступають росіяни, а на Півдні – ЗСУ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чи готові ЗСУ до нового наступу окупантів на Харків. Також ми писали, що окупанти скаржаться на безвихідь в армії РФ.