ЗСУ за 15-18 км від Херсона — Арестович

Попри це радіти та чекати звільнення міста ще рано

Арестович зазначив, що наші військові вже дуже близько до Чорнобаївки та Херсону/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні Сили України перебувають 15-18 кілометрів від Херсона. Однак це не означає, що наші захисники звільнять місто вже найближчим часом.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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Арестович зазначив, що наші військові вже дуже близько до Чорнобаївки і до Херсона, проте активних дій там зараз немає.

"Там пауза, адже сторони почали дуже швидко видихатися. Зараз два-три дні понаступали і пауза. Замучені і ті, й інші", — каже радник ОП.

За словами Арестовича, наразі на Херсонському напрямку пауза, проте "проактивна – на нашу користь". Він підтвердив, що ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від Херсона, а саме місто наші захисники розглядають у біноклі і приціли.

"Проте потрібно розуміти, що радіти завчасно також не треба. Бо війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Так що подивимося", – сказав Арестович.

Також він додав, що на Сході наступають росіяни, а на Півдні – ЗСУ.

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Арестович попередив українців про загрозу з півдня

Усі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі та, швидше за все, готуються до масованого запуску по території України.

Арестович закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями, особливо у Києві.

"Сьогодні, завтра, післязавтра і після, після, завтра дуже рекомендую нашим громадянам, у тому числі проживаючим у Києві, зокрема на Печерську — не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ось у ці чотири доби точно не треба нехтувати. Краще ховайтеся від гріха", — наголосив радник голови ВП.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Генштаб визначив слабке місце окупантів, перекинутих із Херсонської області. Також ми писали, що окупанти мстять за Зміїний.