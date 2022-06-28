У Миколаєві пролунали потужні вибухи (фото, відео)

У місті видно стовп чорного диму. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві вранці 28 червня пролунали вибухи. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"У місті лунають вибухи. Усі в укриття", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Telegram пишуть, що РФ випустила по місту близько 15 ракет. Частину з них збила ППО.

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Одна ракета не долетіла.

"На щастя, це не перша і не остання "бракована" ракета. Більше б таких, які детонують у повітрі та повертаються відправнику", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Пошкодження отримали приватні будинки та автомобіль.

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Також нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який мав допомогти Росії створити "ННР" у Миколаєві. Ворожий агент планував, що на території псевдореспубліки запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров'я на зразок РФ, а культурна галузь функціонуватиме "на принципах та фундаменті ідей російського світу".