В Николаеве прогремели мощные взрывы (фото, видео)

В городе видно столб черного дыма. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве утром 28 июня прогремели взрывы. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

"В городе звуча взрывы. Все в укрытия", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Telegram-канал пишут, что по городу РФ выпустила около 15 ракет. Часть из них сбила ПВО.

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Одна из ракет не долетела.

"К счастью это не первая и не последняя "бракованная" ракета. Побольше бы таких, которые детонируют в воздухе и возвращаются отправителю", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Повреждения получили частные дома и автомобиль.

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Также напомним, СБУ задержала предателя, который должен был помочь России создать "ННР" в Николаеве. Вражеский агент планировал, что на территории псевдореспублики введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу РФ, а культурная отрасль будет функционировать "на принципах и фундаменте идей русского мира".