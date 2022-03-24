У Мелітополі російська армія будує військову базу

Окупанти атакували Мелітополь. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі російські окупанти будують військову базу на одному з українських аеродромів. Ворог має намір обстрілювати ЗСУ та прикриватися мирним населенням міста.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Поруч з Мелітополем розташована наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з РФ, щоби знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також здійснюють запуски ракет по всіх містах не лише Запорізької області, а й України загалом", – сказав міський голова.

Він наголосив, що окупанти спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи його заручником і живим щитом у воєнний час.

Нестача ліків та доноси на українців: що відбувається у Мелітополі

В окупованому з кінця лютого Мелітополі впровадили систему доносів, закінчуються продукти першої необхідності та ліки. Про це "Сьогодні" розповів місцевий житель, який за сімейними обставинами не зміг евакуюватися після захоплення міста російськими військами. З метою безпеки своєї сім'ї він попросив не називати його ім'я у пресі.

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"Виконувачка обов'язків мера, прихильниця росіян, учора скликала нараду і сказала виявляти людей з проукраїнськими поглядами. Також заявила, що гроші за комунальні послуги потрібно вносити не на українські рахунки, а на інші", — каже мелітополець.

За його словами, у місті зараз розмістилися сотні загарбників.

"Великої бойової техніки у місті особисто я не помічаю, бачу лише вантажівки. Особовий склад росіян розміщується у міськраді, райраді. Окрім росіян, у місті перебувають окупанти з ЛДНР", — каже наш співрозмовник.

Також він розповів про випадок, аналогів якому, як кажуть, немає. Місцеві мародери було розграбували магазини техніки, але... згодом самі ж повернули товар, причому добровільно.

"Усвідомили, мабуть, схаменулися. Були організовані точки повернення", — каже місцевий житель.

Мелітополець розповів також, що у місті дуже напружена ситуація з ліками.

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"Поки що містяни рятують один одного, обмінюючись ліками за допомогою чатів в інтернеті. Крім того, банкомати в місті порожні, в 99% магазинів приймають лише готівку. У магазинах нема молочних продуктів, м'ясних виробів. Там, де є, – ціни разів у 6-8 вищі. Немає і дитячого харчування", — каже місцевий мешканець.

Закінчуючи спілкування, він сказав таке: "Все місто, кожен житель чекають на українські війська. Зараз у нас тут гнітючий стан, почуття невизначеності. Але оптимізму не втрачаємо. Все буде Україна".

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