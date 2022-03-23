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Нестача ліків та доноси на українців: що відбувається у Мелітополі

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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23 березня, 15:44
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Місцевий мешканець розповів про ситуацію в окупованому російськими військами місті
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому з кінця лютого Мелітополі впровадили систему доносів, закінчуються продукти першої необхідності та ліки. Про це "Сьогодні" розповів місцевий житель, який за сімейними обставинами не зміг евакуюватись після захоплення міста російськими військами. З метою безпеки своєї сім'ї він попросив не називати його ім'я у пресі.

"Виконувачка обов'язків мера, прихильниця росіян, учора скликала нараду і сказала виявляти людей з проукраїнськими поглядами. Також заявила, що гроші за комунальні послуги потрібно вносити не на українські рахунки, а на інші", — каже мелітопольець.

За його словами, у місті зараз розмістилися сотні загарбників.

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"Великої бойової техніки у місті особисто я не помічаю, бачу лише вантажівки. Особовий склад росіян розміщується у міськраді, райраді. Окрім росіян, у місті перебувають окупанти з ЛДНР", — каже наш співрозмовник.

Також він розповів про випадок, аналогів якому, як кажуть, немає. Місцеві мародери було розграбували магазини техніки, але... згодом самі ж повернули товар, причому добровільно.

"Усвідомили, мабуть, схаменулися. Було організовано точки повернення", — каже місцевий житель.

Бракує ліків та продуктів

Мелітополець розповів також, що у місті дуже напружена ситуація з ліками.

"Поки що городяни рятують один одного, обмінюючись ліками за допомогою чатів в інтернеті. Крім того, банкомати в місті порожні, в 99% магазинів приймають лише готівку. У магазинах нема молочних продуктів, м'ясних виробів. Там де є – ціни разів у 6-8 вище. Нема і дитячого харчування", — каже місцевий мешканець.

Закінчуючи спілкування, він сказав таке: "Все місто, кожен житель чекають на українські війська. Зараз у нас тут гнітючий стан, почуття невизначеності. Але оптимізму не втрачаємо. Все буде Україна".

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
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РСЗВ РСЗВ
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