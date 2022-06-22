У Маріуполі висохли всі джерела, а воду продають за ціною алкоголю

Воду в місто у мізерній кількості привозять раз на тиждень / Колаж "Сьогодні"

Люди, які залишилися в окупованому Росією Маріуполі, стикаються все з більшою проблемою нестачі води. Криза посилюється ще й тому, що в результаті спеки, що встановилася, почали пересихати джерела технічної води.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко під час загальнонаціонального марафону на каналі "Україна 24"

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Що відомо

"Ситуація з питною водою набирає обертів. Криза посилюється. Питної води не вистачає у місті. Фактично залишається лише технічна вода для використання людям і навіть її не вистачає у достатній кількості, бо джерела, звідки береться вода, практично спустошені через літню спеку. Тому воду завозять людям раз на тиждень. І цього не вистачає. Деякі райони взагалі відрізані від будь-якого водопостачання. І ця проблема на сьогодні ніяк не вирішується. Тому що залишається тільки бутильована вода, а вона є не скрізь і вона коштує шалені гроші для маріупольців, які зараз взагалі не отримують жодного доходу. Тому вони фактично залишаються з проблемою віч-на-віч", – наголосив Андрющенко.

За словами радника, півторалітрова пляшка звичайної води нині коштує у Маріуполі 70 грн у перерахунку на українську валюту.

"Враховуючи, що маріупольці не мають жодних доходів, це непідйомна ціна", – резюмував Андрющенко.

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Обстановка у Маріуполі