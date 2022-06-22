В Мариуполе высохли все источники, а воду продают по цене алкоголя

Воду в город в мизерном количестве привозят раз в неделю / Коллаж "Сегодня"

Оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе люди сталкиваются все с большей проблемой нехватки воды. Кризис усиливается еще и потому, что в результате установившейся жары начали пересыхать источники технической воды.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во время общенационального марафона на канале "Украина 24".

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Что известно

"Ситуация с питьевой водой набирает оборотов. Кризис усиливается. Питьевой воды не хватает в городе. Фактически остается только техническая вода для использования людям и даже ее не хватает в достаточном количестве, потому что источники, откуда берется вода, практически опустошены из-за летней жары. Поэтому воду завозят людям раз в неделю. И этого не хватает. Некоторые районе вообще отрезаны от какого-либо водоснабжения. И эта проблема на сегодняшний день никак не решается. Потому что остается только бутилированная вода, а она есть не везде и она стоит безумные деньги для мариупольцев, которые сейчас вообще не получают никакого дохода. Поэтому они фактически остаются с проблемой один на один", – отметил Андрющенко.

По словам советника, полуторалитровая бутылка обычной води нынче стоит в Мариуполе 70 грн в пересчете на украинскую валюту.

"Учитывая, что у мариупольцев нет никаких доходов, это неподъемная цена", – резюмировал Андрющенко.

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Обстановка в Мариуполе