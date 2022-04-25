В Маріуполі українські військові перебувають не лише на "Азовсталі" – Арестович

Олексій Арестович заявив, що українські військові перебувають не тільки на "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові в Маріуполі перебувають не лише на "Азовсталі". Вони розміщені ще в чотирьох точках міста.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Медузі".

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Таку заяву Арестович озвучив у відповідь на слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що російські війська нібито повністю контролюють Маріуполь.

"Там все не так, як сказав Шойгу. Ну все як завжди. По-перше, наші військові, крім "Азовсталі", знаходяться ще в чотирьох місцях в Маріуполі. По-друге, вони ж бомбили "Азовсталь" п'ять діб важкими бомбами зі стратегічних бомбардувальників, намагалися його штурмувати", – сказав радник глави ОП.

Він додав, що окупанти зазнали дуже великих втрат при спробі штурму "Азовсталі".

Також він заявив, що українські бійці будуть здійснювати вилазки, тим самим спростовуючи заяви Росії.

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"І весь світ буде бачити, що Путін і Шойгу збрехали в черговий раз, тому що ні про яке взяття Маріуполя мови немає", – підкреслив Арестович.

Як відомо, 21 квітня під час зустрічі з Путіним Шойгу заявив, що місто "звільнене", але на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові.

Ситуація на "Азовсталі" загострилася

Як повідомив радник глави ОП Олексій Арестович, одним з найважчих днів в обороні Маріуполя стало 23 квітня. Росія атакувала українських військових на "Азовсталі" зі всієї зброї, з якої могла.

"Сьогодні один з найважчих днів в обороні Маріуполя – б'ють по "Азовсталі" з усього, що тільки є. Сказали, що не штурмуватимуть, і стріляють з моря, з повітря, із суходолу з танків", – розповів Арестович.

Вдень 23 квітня Арестович повідомляв, що окупаційні війська відновили авіаудари по "Азовсталі" та будуть намагатися штурмувати територію заводу. Водночас українські захисники тримають оборону та роблять контрвилазки.

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