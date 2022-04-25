В Мариуполе украинские военные находятся не только на "Азовстали" – Арестович

Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся не только на "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.

Об этом рассказал советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью "Медузе".

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Такое заявление Арестович озвучил в ответ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что российские войска вроде бы полностью контролируют Мариуполь.

"Там все не так, как сказал Шойгу. Ну все как всегда. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе. Во-вторых, они же бомбили "Азовсталь" пять суток тяжелыми бомбами из стратегических бомбардировщиков, пытались его штурмовать", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что оккупанты понесли очень большие потери при попытке штурма "Азовстали".

Также он заявил, что украинские бойцы будут совершать вылазки, тем самым опровергая заявления России.

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"И весь мир будет видеть, что Путин и Шойгу соврали в очередной раз, потому что ни о каком взятии Мариуполя речи нет", – подчеркнул Арестович.

Как известно, 21 апреля во время встречи с Путиным Шойгу заявил, что город "освобожден", но на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные.

Ситуация на "Азовстале" обострилась

Как сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, одним из самых трудных дней в обороне Мариуполя стало 23 апреля. Россия атаковала украинских военных на "Азовстали" из всего оружия, из которого могла.

"Сегодня один из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя – бьют по "Азовстали" из всего, что только есть. Сказали, что не будут штурмовать, и стреляют из моря, с воздуха, из суши из танков", – рассказал Арестович.

Днем 23 апреля Арестович сообщал, что оккупационные войска возобновили авиаудары по "Азовстали" и будут пытаться штурмовать территорию завода. В то же время, украинские защитники держат оборону и делают контрвылазки.

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