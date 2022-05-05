У Маріуполі загинула психолог "Азова"

Наталія Луговська. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі загинула психолог полку "Азов" Наталія Луговська. Вона до останнього залишалася з українськими військовими на "Азовсталі", де зараз точаться запеклі бої з російськими окупантами.

Про це повідомили у пресслужбі Червоноградської міськради.

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"У Маріуполі загинула Наталія Луговська – психолог полку "Азов" і мама "Баррета" Юрія Луговського… Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на "Азовсталі"… Світла пам‘ять і вічна слава…" – йдеться у повідомленні.

До війни Наталія Луговська працювала психологом у реабілітаційному центрі бійців АТО у Соснівці Львівської області. Її син – снайпер-розвідник з полку "Азов" Юрій Луговський із позивним "Баррет" загинув у березні 2018 року під Водяним на Донеччині від кулі ворожого снайпера.

Ситуація в Маріуполі