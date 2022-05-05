В Мариуполе погибла психолог "Азова"

Наталия Луговская. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталия Луговская. Она до последнего оставалась с украинскими военными на "Азовстали", где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе Червоноградского горсовета.

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"В Мариуполе погибла Наталья Луговская — психолог полка "Азов" и мама "Баррета" Юрия Луговского… После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали"", – говорится в сообщении.

До войны Наталия Луговская работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Львовской области. Ее сын – снайпер-разведчик из полка "Азов" Юрий Луговской с позывным "Баррет" – погиб в марте 2018 года под Водяным Донецкой области от пули вражеского снайпера.

Ситуация в Мариуполе