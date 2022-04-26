У Маріуполі гуманітарна катастрофа: окупанти змушують чоловіків працювати за їжу

У Маріуполі гуманітарна катастрофа / Колаж "Сьогодні"

В Маріуполі залишається тяжкою гуманітарна ситуація. Окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Гуманітарна обстановка залишається важкою. Їжі катастрофічно не вистачає. До того ж, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно у разі залучення до роботи. Тому чоловіки змушені брати участь у розборі завалів, облаштуванні братських могил буквально заради того, щоб не померти з голоду. Без перебільшення" , – йдеться у повідомленні.

У місті недоступна і медична допомога, проте окупанти анонсували відкриття першої "лікарні", яка буде розташована у приміщенні стоматологічного центру.

"Окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" в приміщенні стоматологічного центру "Аполонія" в Лівобережному районі. Що, мабуть, найбільше говорить про справжню підготовленість окупантів, їхню турботу щодо цивільних та реальний стан інших лікарень міста", – стверджує Петро Андрущенко.

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Біля Маріуполя виявили вже третю братську могилу

Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив біля цвинтаря окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.

Довжина нових траншів сягає понад 200 метрів. Перші вириті траншеї на місцевому цвинтарі з'явилися 24 березня, вони були довжиною близько 70 метрів.

Вже 7 квітня помітили, що місце поховання побільшало, а частина траншей була закопана.

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