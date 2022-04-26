В Мариуполе гуманитарная катастрофа: оккупанты заставляют мужчин работать за еду

В Мариуполе гуманитарная катастрофа / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе остается тяжелой гуманитарная ситуация. Оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Гуманитарная обстановка остается тяжелой. Еды катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы. Поэтому, мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройстве братских могил буквально ради того, чтобы не умереть с голоду. Без преувеличений", – говорится в сообщении.

В городе недоступна и медицинская помощь, однако оккупанты анонсировали открытие первой "больницы", которая будет расположена в помещении стоматологического центра.

"Оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе. Что, пожалуй, больше всего говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города", – утверждает Петр Андрущенко.

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Возле Мариуполя обнаружили уже третью братскую могилу

Вблизи Мариуполя зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.

Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров.

Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.

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