На Луганщині феєрично палає і вибухає арсенал окупантів

Окупанти втратили багато боєприпасів / Колаж "Сьогодні"

Увечері надійшло повідомлення з Луганської області про те, що там спалахнув черговий склад боєприпасів російських окупантів.

Про подію повідомив телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

Загоряння сталося у тимчасово окупованому місті Красний Луч. Причини займання незалежні джерела не називають. На думку місцевих пропагандистських ресурсів, спалах стався внаслідок завдання ЗСУ ракетного удару.

Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи. Детонація триває вже кілька годин.

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