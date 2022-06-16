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В Луганской области феерично пылает и взрывается арсенал оккупантов

Ирина Ковальчук
16 июня, 21:54
Причины возгорания независимые источники не называют

Оккупанты потеряли много боеприпасов / Коллаж "Сегодня"

Вечером пришло сообщение из Луганской области о том, что там загорелся очередной склад боеприпасов российских оккупантов.

О происшествии сообщил телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

Возгорание произошло во временно оккупированном населенном пункте Красный Лучь. Причины возгорания независимые источники не называют. По мнению местных пропагандистских ресурсов, возгорание произошло в результате нанесения ВСУ ракетного удара.

Местные жители сообщают о сильных взрывах. Детонация продолжается уже несколько часов.

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