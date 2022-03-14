У Кремлі паніка через провал в Україні, у Путіна залишилося два варіанти – Грозєв

"Великий полководець". Танки відправив, а що далі - не знає / Колаж "Сьогодні"

Як відомо, геніальний план Кремля із швидкого примусу України до "денацифікації" і "демілітаризації" провалився. Дістати план "В", але його немає і у зв'язку з цим у Кремлі (або в бункері на Алтаї) почалася паніка.

У цьому впевнений керівник видання Bellingcat, міжнародний розслідувач Христо Грозєв, про що він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Навальний Live" .

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Новий прогноз

"Швидкого виходу не буде, тому важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли та зрозуміли, це доведено, що "план А" провалився. Є режим очікування. Зміни щоденні, які не вказують на нову стратегію", – розповів своє бачення того, що відбувається в Україні, Грозєв.

Грозєв наголосив, що його попередні прогнози щодо війни виправдалися. Росія провалила план А, який передбачав військові дії максимум на 10 днів, а нового плану немає. Про це свідчать відсутність другого ешелону військ, які змогли б заповнити втрати та продовжити війну тими ж темпами, а також відсутність постачання їжі, води та палива для тих військових, які розбрелися Україною.

"Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка свідчить про те, що за тиждень-два продовжиться війна. Буде зрушення, питання – яке", – резюмував Грозєв.

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Обстановка на фронті