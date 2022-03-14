Міжнародний суд готовий винести ухвалу у справі про геноцид в Україні

Міжнародний суд підготував наказ про необхідність ухвалити вирок у справі Україна проти Росії, де Москва звинувачується у геноциді українського народу. Також очікується, що буде зачитано вирок у цій гучній справі на вимоги, висунуті Києвом.
Про це Міжнародний суд у Гаазі повідомив на своїй сторінці у твіттері.
Що відомо
Повідомляють, що на слуханнях, які Росія бойкотувала з 7 березня, Україна звернулася до суду з проханням зобов'язати Росію припинити воєнні дії на території нашої держави. Київ надав досить доказів порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Далі по темі
Однак у Кремлі вважають, що вони далекі від геноциду українського народу, а позов України до Міжнародного суду "нікчемний", оскільки Київ нібито неправильно тлумачить положення Конвенції.
Слухання
7 березня у Міжнародному суді ООН виступили представники України у справі про геноцид нашого народу з боку Російської Федерації.
У цій резонансній справі Україна вимагає:
- Негайно припинити воєнну операцію, яка, за твердженням Росії, ведеться з метою "запобігання передбачуваному геноциду в Луганській та Донецькій областях України та покарання за нього".
- Забезпечити припинення спрямованих на проведення такої операції дій усіх військових формувань, які Росія посилає чи підтримує, а також усіх організацій та осіб, які перебувають під її контролем, діють за її вказівкою чи під її впливом.
- Утриматися від будь-яких дій і гарантувати, що вона не вживатиме жодних дій, які можуть ускладнювати або перешкоджати вирішенню спору на предмет основної заяви.
- Подати звіт до суду про виконання тих заходів, що їх вкаже суд, через тиждень після їх ужиття.