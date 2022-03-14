Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Міжнародний суд готовий винести ухвалу у справі про геноцид в Україні

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 22:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рішення на наші вимоги має з'явитися за два дні
7 та 8 березня Міжнародний суд провів перші слухання за позовом України проти РФ. Колаж: "Сьогодні"
7 та 8 березня Міжнародний суд провів перші слухання за позовом України проти РФ. Колаж: "Сьогодні"

Міжнародний суд підготував наказ про необхідність ухвалити вирок у справі Україна проти Росії, де Москва звинувачується у геноциді українського народу. Також очікується, що буде зачитано вирок у цій гучній справі на вимоги, висунуті Києвом.

Про це Міжнародний суд у Гаазі повідомив на своїй сторінці у твіттері.

Реклама

Що відомо

Повідомляють, що на слуханнях, які Росія бойкотувала з 7 березня, Україна звернулася до суду з проханням зобов'язати Росію припинити воєнні дії на території нашої держави. Київ надав досить доказів порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Однак у Кремлі вважають, що вони далекі від геноциду українського народу, а позов України до Міжнародного суду "нікчемний", оскільки Київ нібито неправильно тлумачить положення Конвенції.

Слухання

7 березня у Міжнародному суді ООН виступили представники України у справі про геноцид нашого народу з боку Російської Федерації.

Реклама

У цій резонансній справі Україна вимагає:

  • Негайно припинити воєнну операцію, яка, за твердженням Росії, ведеться з метою "запобігання передбачуваному геноциду в Луганській та Донецькій областях України та покарання за нього".
  • Забезпечити припинення спрямованих на проведення такої операції дій усіх військових формувань, які Росія посилає чи підтримує, а також усіх організацій та осіб, які перебувають під її контролем, діють за її вказівкою чи під її впливом.
  • Утриматися від будь-яких дій і гарантувати, що вона не вживатиме жодних дій, які можуть ускладнювати або перешкоджати вирішенню спору на предмет основної заяви.
  • Подати звіт до суду про виконання тих заходів, що їх вкаже суд, через тиждень після їх ужиття.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти