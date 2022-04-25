У Кремінній пролунав вибух під час наради "народного мера" з колаборантами, багато загиблих

В окупованій Кремінній пролунав вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

У захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області 25 квітня прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинули "народний мер" та інші колаборанти, які співпрацювали з РФ.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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За його словами, у Кремінній "внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу".

"Як результат, багато загиблих і поранених. За дивним збігом обставин вибух газу стався під час наради так званого народного мера Кремінної зі зрадниками із силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України, загинули. Не співчуваємо і не сумуємо!" – написав Геращенко.

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