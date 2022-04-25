В Кременной прогремел взрыв во время совещания "народного мэра" с коллаборантами, много погибших

В оккупированной Кременной прогремел взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня
В захваченной российскими оккупантами Кременной Луганской области 25 апреля прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли "народный мэр" и другие коллаборанты, сотрудничавшие с РФ.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, в Кременной "в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа".
"В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств, взрыв газа произошел по время совещания так называемого "народного мэра" Кременной с предателями из силовых структур. Говорят, что все кто предал присягу на верность народу Украины – погибли. Не сочувствуем и не скорбим!" – написал Геращенко.
В Херсоне убили помощника коллаборанта
В марте в Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова, сообщил журналист Денис Казанский.
"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло. То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно – судьба коллаборациониста всегда незавидна", — рассказал Казанский.