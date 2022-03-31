На Київщині тероборона ліквідувала ворожу техніку разом з екіпажем (фото)

Тероборона Київської області не дала ворогові підступитися до столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць російської військової техніки разом із екіпажами. Про це в Telegram-каналі повідомляє пресслужба Міноборони.

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"Підрозділи тероборони на Київщині влаштували вітальну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили п'ять одиниць ворожої техніки, а їхній особовий склад від засмаги більше не захотів повертатися додому", – йдеться у повідомленні.

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