У Київській області загинув депутат Броварської ОТГ

У смерті депутата винні окупанти/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Київській області загинув депутат Броварської об'єднаної територіальної громади.
Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
Деталі
"Сьогодні загинув один із депутатів Броварської тергромади", — повідомив Кулеба.
Очільник Київської обласної державної адміністрації не назвав імені вбитого депутата. Він висловив співчуття його родині.
"Кожне втрачене життя... ми не пробачимо ніколи ворогу", — наголосив голова ОВА.
Як пройшла 18 доба війни?
- В Україні 13 березня діятиме кілька гуманітарних коридорів – подробиці розповіла віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. Також евакуацію українців продовжує "Укрзалізниця".
- Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування з Харківської області, вказують дані британської розвідки.
- У Запорізькій області російські війська викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Це вже друге викрадення мера в Запорізькій області. 11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова через те, що він відмовився від співпраці з ворогом.
- Сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області. Він лежить за 25 км від кордону з Польщею.
- Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника на Херсонщині, повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
- Під Сумами застрягло 500 одиниць техніки окупантів. У російських військових немає можливості дозаправитися.