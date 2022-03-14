У Київській області загинув депутат Броварської ОТГ

У смерті депутата винні окупанти/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Київській області загинув депутат Броварської об'єднаної територіальної громади.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

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"Сьогодні загинув один із депутатів Броварської тергромади", — повідомив Кулеба.

Очільник Київської обласної державної адміністрації не назвав імені вбитого депутата. Він висловив співчуття його родині.

"Кожне втрачене життя... ми не пробачимо ніколи ворогу", — наголосив голова ОВА.

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