В Киевской области погиб депутат Броварской ОТГ

В смерти депутата виноваты оккупанты/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киевской области погиб депутат Броварской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

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"Сегодня погиб один из депутатов Броварской тергромады", — сообщил Кулеба.

Глава Киевской облгосадминистрации не назвал имени убитого депутата. Он выразил соболезнования его семье.

"Каждая потерянная жизнь... мы не простим никогда врага", — подчеркнул глава ОВА.

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