У Києві збита ракета РФ впала на багатоповерхівку – є жертви (фото, відео)

У Києві збита ракета пошкодила багатоповерхівку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 17 березня збили ракету російських окупантів, її залишки впали на житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі. Через це будинок отримав пошкодження, почалася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

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За даними рятувальників, зруйновано конструкції будинку на 16-му та технічному поверхах, зайнялося у квартирі на 16-му поверсі. О 5:49 пожежу на площі 20 кв. м загасили.

Наразі триває евакуація людей з 11-го поверхів будинку й вище, рятувальники розбирають пошкоджені конструкції будинку та шукають поранених. Загалом на місці працюють 60 спеціалістів ДСНС та 10 одиниць техніки.

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Фото ДСНС

За попередньою інформацією, евакуйовано вже 30 людей, з них троє постраждали. Загинула одна людина, але ці дані ще не остаточні.

Фото ДСНС

Ситуація в Україні 17 березня