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У Києві збита ракета РФ впала на багатоповерхівку – є жертви (фото, відео)

17 березня, 07:07
Окупанти знову завдали ракетного удару по Києву – один збитий снаряд упав на житловий будинок, рятувальники розбирають завали та шукають можливих жертв

У Києві збита ракета пошкодила багатоповерхівку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 17 березня збили ракету російських окупантів, її залишки впали на житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі. Через це будинок отримав пошкодження, почалася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

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За даними рятувальників, зруйновано конструкції будинку на 16-му та технічному поверхах, зайнялося у квартирі на 16-му поверсі. О 5:49 пожежу на площі 20 кв. м загасили.

Наразі триває евакуація людей з 11-го поверхів будинку й вище, рятувальники розбирають пошкоджені конструкції будинку та шукають поранених. Загалом на місці працюють 60 спеціалістів ДСНС та 10 одиниць техніки.

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Фото ДСНС

За попередньою інформацією, евакуйовано вже 30 людей, з них троє постраждали. Загинула одна людина, але ці дані ще не остаточні.

Фото ДСНС

Ситуація в Україні 17 березня

  • Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
  • Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
  • Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
  • В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.