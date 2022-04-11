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В Ірпені посилять комендантську годину: деталі

Павло Чернишук
11 квітня, 22:43
Мер сказав, кому можна заїжджати в місто

У місті закінчують проводити слідчі дії. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

У Ірпені оголосили посилену комендантську годину – з 06:00 12-го квітня до 09:00 15 квітня.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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За його словами, в'їзд у місто буде заборонений.

"Виняток правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком. Всім іншим заїжджати не можна. Хочу, щоб поставилися до цього з розумінням", сказав він.

Олександр Маркушин заявив, що в місті закінчують проводити слідчі дії щодо злочинів Росії. Також комунальні служби розбирають завали на вулицях, тротуарах і парках.

Бучу, Гостомель, у сторону Бородянки можна буде проїхати через Забуччя. Через Ірпінь проїхати так само можна буде неможливо", сказав він.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяви про те, що окупанти можуть повернутись і знову напасти на Київ:

"Спроба взяти Київ вдруге – це божевільні плани, які нездійсненні. Більш ідіотської військової стратегії, ніж взяти з кров'ю позиції, ледве їх утримати, бути викинутими звідси військовим шляхом і знову намагатися брати, коли для цього потрібне угруповання мінімум таке саме... А де його взяти – незрозуміло... І ті, на кого ти нападаєш, набагато краще готові до оборони... Ну, це чисте божевілля".

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