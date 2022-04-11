В Ирпене усилят комендантский час: детали

В городе заканчивают проводить следственные действия. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

В Ирпене объявили усиленный комендантский час – с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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По его словам, въезд в город будет запрещен.

"Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку. Всем остальным заезжать нельзя. Хочу, чтобы отнеслись к этому с пониманием", – сказал он.

Александр Маркушин заявил, что в городе заканчивают проводить следственные действия по преступлениям России. Также коммунальные службы разбирают завалы на улицах, тротуарах и парках.

"В Бучу, Гостомель, в сторону Бородянки можно будет проехать через Забучье. Через Ирпень проехать также можно будет невозможно", – сказал он.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявления о том, что оккупанты могут вернуться и снова напасть на Киев:

"Попытка взять Киев во второй раз – это безумные планы, которые неосуществимы. Более идиотской военной стратегии, чем взять с кровью позиции, еле-еле их удержать, быть выброшенными отсюда военным путем и снова пытаться брать, когда для этого нужна группировка минимум такая же... А где ее взять – непонятно... И те, на кого ты нападаешь, гораздо лучше готовы к обороне... Ну, это чистое безумие".

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