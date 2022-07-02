У Хмельницькому колаборантка "зливала" окупантам інформацію про ЗСУ (фото)

Стало відомо, як українка допомагала окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хмельницькому перед судом постане прихильниця "російського світу ": поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо колаборантки. Про це повідомляє поліція регіону.

Співробітники поліції спільно зі співробітниками СБУ викрили 50-річну мешканку обласного центру у колабораційній діяльності. Поліцейські вже завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

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"Жінка протягом лютого-квітня цього року на особистій сторінці в соцмережі публікувала відеоматеріали, що заперечували факт збройної агресії проти України та розповсюдження державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України. Також вона здійснювала громадські заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, відверто прославляючи військовослужбовців Росії", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у неї було виявлено російські прапори та інші предмети із символікою країни-агресора.

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Поліцейські дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Ситуація з колаборантами