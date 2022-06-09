На Херсонщині окупантам видали "давні" міни, на яких вони самі підриваються – розвідка

Окупанти підриваються на своїх мінах / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові мінують територію Херсонщини боєприпасами 50-х років. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією ГУР, ворог намагається зупинити наступ наших воїнів та споруджує нові лінії оборони, інженерні огорожі й мінує території старими боєприпасами. Внаслідок чого кілька солдатів ЗС РФ уже загинули.

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"Внаслідок вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій і зазнали при цьому втрат у живій силі та техніці", – заявили у розвідці.

Також наголошується, що боєприпаси, які були виготовлені ще у минулому столітті, зберігалися на складах у Ростовській області та були підготовлені для знищення.

"Російське командування привласнило собі кошти на утилізацію та передало міни передовим підрозділам ЗС РФ для мінування оборонних позицій", – йдеться у повідомленні.

Окупанти підриваються на своїх мінах

При спробі встановлення мін на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів з батальйонної тактичної групи 7-ї військової бази 49-ї загальновійськової армії південного військового округу РФ.

У розвідці зазначили, що підрив на мінах серед військового керівництва РФ класифікують як нещасний випадок, тому рідним загиблих окупантів ніхто не виплатить жодних коштів.

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Ситуація з розмінуванням

Окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть вигадали новий термін: "розмінування природним шляхом".

Спеціальний радник із морської безпеки Міжнародної морської організації Пітер Адамс повідомляв, що на розмінування ключових портів України й акваторій Чорного та Азовського морів можуть піти місяці, навіть якщо почати це зараз.

Також писали про те, що російські військові підірвалися на міні, коли розмінували завод "Азовсталь" у Маріуполі.

У Харківській області під час розмінування території загинули троє піротехніків, ще четверо отримали важкі поранення

"Сьогодні" писали, як уберегтись від небезпеки постраждати від вибуху.