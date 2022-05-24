Наздогнала карма: окупанти на "Азовсталі" підірвалися на міні

Російські військові отримали поранення, один у тяжкому стані

На "Азовсталі" військові РФ підірвалися на міні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові підірвалися на міні, коли розміновували завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. При розминуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвались на міні. Один у тяжкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата неминуча", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, українські військові в Маріуполі понад 80 днів тримали оборону "Азовсталі", після чого військове командування наказало зберегти особовий склад захисників. Бійці склали зброю, їх вивезли на окуповані території Донбасу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуйованих захисників Маріуполя мають звільнити за процедурою обміну.

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