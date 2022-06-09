Є проблема. В ООН розповіли, коли зможуть відкрити порти України

Перш ніж судна зможуть зайти або вийти у відкрите море, потрібно провести розмінування

На розмінування портів піде час / Фото: Колаж: Сьогодні

на розмінування ключових портів України і акваторій Чорного та Азовського морів можуть піти місяці, навіть якщо почати це прямо зараз. Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів спеціальний радник із морської безпеки Міжнародної морської організації Пітер Адамс.

"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть увійти або вийти. На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", – сказав Адамс.

Адамс також зазначив, що кораблі РФ заблокували доступ України до Чорного моря і тим самим фактично зупинили морський експорт основних продуктів харчування – від зерна до курятини – та посиливши глобальну продовольчу кризу.

Реклама

Крім того, близько 450 іноземних моряків залишаються на понад 80 суднах в українських портах. Третина – з Філіппін, значна кількість – з Туреччини, Сирії та Азербайджану.

Російська влада заперечує відповідальність за зрив поставок, звинувачуючи Україну у відмові знешкодити міни, які захищають її гавані від можливих атак Росії. Спроби знову відкрити порти зазнають невдачі, і немає жодних ознак прогресу в зусиллях Туреччини за посередництвом угоди.

У березні було виявлено три вільно плаваючі міни: дві біля берегів Туреччини та одна біля Румунії. За словами Адамса, на північному заході Чорного моря поблизу України припинили роботу торговельних суден.

Реклама

Ситуація із портами