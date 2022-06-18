У Херсоні підірвали авто колаборанта Соболєва: йому як мінімум відірвало ноги (фото/відео)

Євген Соболєв перебуває у лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні партизани висадили в повітря автомобіль начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Співпрацювати з новою адміністрацією він розпочав, після того, як у ході спецоперації Херсон перейшов під контроль армії РФ. Telegram-каналі Суспільне.

Повідомляється, що вибуховий пристрій було закріплено на дереві та привело в дію дистанційно. Внаслідок вибуху Соболєв отримав поранення ніг.

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Народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що колаборантові відірвало дві ноги.

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"Колаборант Соболєв у Херсоні не вбитий, а поранений. На жаль. За моєю інформацією, він втратив обидві ноги. Не зможе тепер нікуди втекти", – написав він.

Також зазначається, що водій, який був разом із Соболєвом, залишився живим.

Ситуація з колаборантами