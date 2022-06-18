В Херсоне подорвали авто коллаборанта Соболева: ему как минимум оторвало ноги (фото/видео)

Евгений Соболев находится в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне партизаны взорвали автомобиль начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов. Сотрудничать с новой администрацией он начал после того, как в ходе спецоперации Херсон перешел под контроль армии РФ, сообщает в Telegram-канале Суспільне.

Сообщается, что взрывное устройство было закреплено на дереве и было приведено в действие дистанционно. В результате взрыва Соболев получил ранения ног.

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Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что коллаборанту оторвало две ноги.

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"Коллаборант Соболев в Херсоне не убит, а ранен. К сожалению. По моей информации, он лишился обеих ног. Не сможет теперь никуда убежать", – написал он.

Также отмечается, что водитель, который был вместе с Соболевым, остался жив.

Ситуация с коллаборантами