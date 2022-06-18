В Херсоне подорвали авто коллаборанта Соболева: ему как минимум оторвало ноги (фото/видео)

Евгений Соболев находится в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня
Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне партизаны взорвали автомобиль начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов. Сотрудничать с новой администрацией он начал после того, как в ходе спецоперации Херсон перешел под контроль армии РФ, сообщает в Telegram-канале Суспільне.
Сообщается, что взрывное устройство было закреплено на дереве и было приведено в действие дистанционно. В результате взрыва Соболев получил ранения ног.
Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что коллаборанту оторвало две ноги.
"Коллаборант Соболев в Херсоне не убит, а ранен. К сожалению. По моей информации, он лишился обеих ног. Не сможет теперь никуда убежать", – написал он.
Также отмечается, что водитель, который был вместе с Соболевым, остался жив.
Ситуация с коллаборантами
- В марте Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143) и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).
- В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.
- Кроме того, мы сообщали о том, что депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.
- Отметим, что гражданам Украины, которые сотрудничают с российскими оккупантами, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.