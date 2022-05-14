У ГУР розповіли, куди окупанти відвозять трупи з острова Зміїний

Росіян перевозять до окупованого Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зазнали величезних втрат на острові Зміїний , який є як для України, так і для Росії стратегічно важливим. З 40 зв'язківців РФ у живих залишилося лише 8 осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Telegram-каналі .

За інформацією розвідки, убитих та поранених військових РФ з острова Зміїний звозять до Криму. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Усі вони військовослужбовці частини спецзв'язку збройних сил РФ, що дислокується в окупованому Севастополі.

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В окупованому Севастополі у військовому шпиталі переповнені хірургії та травматології, через брак місць – у палатах по 40 ліжок.

Через величезну кількість поранених на окупованому півострові активно ведеться кампанія з донорства крові. Так звані влади Криму вимагають від підприємців відправляти працівників у пункти здачі крові, при цьому кров здати може будь-хто, навіть без медичної довідки та обстеження.

Ситуація на острові Зміїний

Військовий експерт Олег Жданов вважає острів Зміїний ключем до відкриття другого фронту для Росії . Окупанти намагаються розмістити там системи ППО після того, як ЗСУ знищили крейсер "Москва". Проте для росіян острів може перетворитися на ще одну Чорнобаївку. Острів Зміїний росіяни намагалися використати як базу у північно-західній частині Чорного моря.

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Безпілотник "Байрактар" 2 травня знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

Крім того, "Байрактар" знищив на захопленому окупантами острові Зміїний у Чорному морі. російський зенітно-ракетний комплекс ППО.