На Донеччині українські воїни знищили командний пункт окупантів

Олексій Арестович розповів, що у командному пункті перебували російські офіцери. Колаж "Сьогодні"
На Донеччині українські військові знищили командний пункт російських окупантів.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.
Деталі
"У Донецькій області, прийшла щойно інформація, накрили передовий командний пункт із понад 20 російських старших офіцерів, будівля знищена трохи більш ніж повністю", – сказав Арестович.
Радник глави Офісу президента натякнув на успішну контратаку ЗСУ на Херсонському напрямку, яка проводилася за підтримки авіації.
Обстановка
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області в населеному пункті Давидів Брід ЗСУ проводять наступ, яке лякає окупантів.
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