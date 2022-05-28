В Донецкой области украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов

Алексей Арестович рассказал, что в командном пункте находились российские офицеры. Коллаж "Сегодня"

В Донецкой области украинские военные уничтожили командный пункт российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"В Донецкой области, пришла только что информация, накрыли передовой командный пункт с более 20 российских старших офицеров, здание уничтожено чуть более чем полностью", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента намекнул на успешную контратаку ВСУ на Херсонском направлении, которая проводилась с поддержкой авиации.

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