В Донецкой области украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов

Алексей Арестович рассказал, что в командном пункте находились российские офицеры. Коллаж "Сегодня"
В Донецкой области украинские военные уничтожили командный пункт российских оккупантов.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.
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"В Донецкой области, пришла только что информация, накрыли передовой командный пункт с более 20 российских старших офицеров, здание уничтожено чуть более чем полностью", – сказал Арестович.
Советник главы Офиса президента намекнул на успешную контратаку ВСУ на Херсонском направлении, которая проводилась с поддержкой авиации.
Обстановка
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области в населенном пункте Давидов Брод ВСУ проводят наступление, которое пугает оккупантов.
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- На 93 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению на всей линии соприкосновения на Донбассе шли бои за украинские города и села. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки и артиллерийские обстрелы наши защитники удерживали свои позиции.
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