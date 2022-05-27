Арестович рассказал о контратаке, которая испугала оккупантов

Несмотря на тяжелую обстановку на всей линии донбасского фронта, ВСУ находят возможности для проведения наступательных операций на противника на других направлениях. Сейчас такие действия идут в населенном пункте Давидов Брод в Херсонской области.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Что известно
"В Херсонской области интересные события. На Давидов Брод сегодня объявили чуть ли не наше контрнаступление, которое должна разрезать группировка. Я бы такого статуса ему пока не дал, но предоставил бы статус удачной контратаки украинских войск. Но она не очень мала, потому что там очень суетился противник и был сбит Су-35 при попытке перехватить украинские штурмовики", – говорит Арестович.
Он добавил, что это похоже на нашу попытку разрезать российскую правобережную группировку пополам.
"Русские очень испугались. История очень перспективная", – подытожил советник главы ОП Украины.
Владимир Куропятник в проекте "Распаковка от Володи" на youtube-канале "Украина 4.5.0." разбирает самые свежие неудачи российской армии в Украине.
Что происходит
- На 93 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению на всей линии соприкосновения на Донбассе шли бои за украинские города и села. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки и артиллерийские обстрелы наши защитники удерживали свои позиции.
- Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что в ближайшие недели необходимо быть готовым к плохим новостям с фронта. Этому есть логические объяснения – у нас пока недостаточно оружия для сокрушительной победы. Но оно идет.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине ракетные системы залпового огня и продемонстрировал, какое оружие используют российские оккупанты.
- В Херсонской области наш истребитель МиГ-29 сбил вражеский истребитель Су-35.