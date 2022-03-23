На Донеччині окупанти вбили 3 цивільних за добу – серед них підліток

На Донеччині люди гинуть через російську агресію. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецькій області за минулу добу, 22 березня, російські окупанти вбили трьох цивільних, серед яких – підліток. Кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, за 22 березня від російської зброї на Донеччині загинули ще 3 особи, 6 отримали поранення. Серед загиблих – 14-річний хлопець. Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, пораненій у Луганській області.

Кириленко зазначив, що на сьогодні неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Загалом через агресію РФ у Донецькій області загинули 118 цивільних, а 483 отримали поранення (без жертв у Маріуполі та Волновасі).

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Загиблі та поранені в Донецькій області. Фото: Facebook/Павло Кириленко

На Луганщині окупанти зруйнували 15 будинків за добу

За добу у Луганській області російські окупанти зруйнували 15 будинків. Внаслідок цього є загиблий, шість поранених та 33 врятованих. Майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.