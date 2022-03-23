В Донецкой области оккупанты убили 3 гражданских за сутки – среди них подросток

В Донецкой области люди гибнут из-за российской агрессии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области за прошедшие сутки, 22 марта, российские оккупанты убили трех гражданских, среди которых – подросток. Количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

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Так, за 22 марта от российского оружия в Донецкой области погибли еще 3 человека, 6 получили ранения. Среди погибших – 14-летний парень. Кроме того, в Бахмуте оказали помощь одному человеку, раненному в Луганской области.

Кириленко отметил, что на сегодняшний день невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Всего из-за агрессии РФ в Донецкой области погибли 118 гражданских, а 483 получили ранения (без жертв в Мариуполе и Волновахе).

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Погибшие и раненые в Донецкой области. Фото: Facebook/Павел Кириленко

В Луганской области оккупанты разрушили 15 домов за сутки

За сутки в Луганской области российские оккупанты разрушили 15 домов. В результате этого есть погибший, шесть раненых и 33 спасенных. Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враг обстрелял, в частности из артиллерии, 15 домов – 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.