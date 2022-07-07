У Донецьку згоріла нафтобаза окупантів (відео)

Шлейф диму видно практично з будь-якої точки Донецька / Колаж "Сьогодні"
З тимчасово окупованого проросійськими силами Донецька надішли повідомлення про нову сильну пожежу.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали .
Що відомо
Повідомляється, що пожежа сталася на нафтобазі у Кіровському районі Донецька. Стовп диму піднявся на десятки метрів і видно з різних куточків міста.
На день раніше тут теж було зафіксовано спалах. Його вдалося згасити і ось знову щось спричинило масштабну пожежу.
Обстановка
- 6 липня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано приліт снарядів, внаслідок чого сталася пожежа. Внаслідок обстрілу в місті почалася сильна пожежа в Азотному мікрорайоні міста.
- Зранку 5 липня в окупованому Донецьку місцеві мешканці чули кілька вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу парку Щербакова у Ворошилівському районі міста пошкоджено міст.
- Раніше сайт "Сегодня" писав про те, що Донецьк знову обстріляли окупанти – у Ленінському районі на вулиці Куйбишева внаслідок влучення снарядів у гаражі сталося масштабне загоряння.
- 13 червня донеччани повідомляли про 10 ударів. Були поранені та жертви – внаслідок ворожих атак загинули жінка та дитина.