В Донецке сгорела нефтебаза оккупантов (видео)

Шлейф дыма виден практически с любой точки Донецка / Коллаж "Сегодня"
Из временно оккупированного пророссийскими силами Донецка пришли сообщения о новом сильном пожаре.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Что известно
Сообщается, что пожар произошел на нефтебазе в Кировском районе Донецка. Столб дыма поднялся на десятки метров и виден с разных точек города.
Днем ранее тут тоже было зафиксировано возгорание. Его удалось потушить, и вот опять что-то привело к масштабному пожару.
Обстановка
- 6 июля во временно оккупированном Донецке был зафиксирован прилет снарядов, в результате чего произошел пожар. Из-за обстрела в городе начался сильный пожар в Азотном микрорайоне города.
- Утром 5 июля в оккупированном Донецке местные жители слышали несколько взрывов. По предварительной информации, в результате обстрела парка Щербакова в Ворошиловском районе города поврежден мост.
- Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Донецк снова обстреляли оккупанты – в Ленинском районе на улице Куйбышева в результате попадания снарядов в гаражи произошло масштабное возгорание.
- 13 июня жители Донецка сообщали о 10 ударах. Были раненые и жертвы – в результате вражеских атак погибли женщина и ребенок.