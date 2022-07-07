В Донецке сгорела нефтебаза оккупантов (видео)

Шлейф дыма виден практически с любой точки Донецка / Коллаж "Сегодня"

Из временно оккупированного пророссийскими силами Донецка пришли сообщения о новом сильном пожаре.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Что известно

Сообщается, что пожар произошел на нефтебазе в Кировском районе Донецка. Столб дыма поднялся на десятки метров и виден с разных точек города.

Днем ранее тут тоже было зафиксировано возгорание. Его удалось потушить, и вот опять что-то привело к масштабному пожару.

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