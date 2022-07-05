У Донецьку пролунали потужні вибухи – що відбувається (фото, відео)

Донецьк знову горить. Фото: колаж "Сьогодні"

З ранку 5 липня в окупованому Донецьку місцеві жителі чули кілька вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу парку Щербакова у Ворошилівському районі пошкоджено міст. Внаслідок цього є жертви.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що відомо?

Дим піднімається над парком Щербакова у самому центрі Донецька. Із самого ранку в Мережі пишуть про вибухи у місті.

Також повідомляють про "приліт" у районі "КАМАЗ Центру" у Київському районі Донецька. Внаслідок обстрілу кількість загиблих зросла до 2 осіб, ще 2 мирних жителів отримали поранення.

Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлено Північний та Куйбишевський водовузли Донецька.

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Є версія, що самі окупанти обстрілюють Донецьк з боку Макіївки. Для того, щоб активізувати процес мобілізації серед місцевих жителів, які ховаються вдома.

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Донецьк під обстрілами

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що Донецьк знову обстріляли окупанти – у Ленінському районі на вулиці Куйбишева внаслідок влучання снарядів в автогаражі сталося масштабне займання. 13 червня донеччани також повідомляли про 10 ударів. Були поранені та жертви – внаслідок ворожих атак загинули жінка та дитина.

Крім того, 20 червня у тимчасово окупованому Донецьку було неспокійно. Повідомлялося, що горить і вибухає черговий склад з боєприпасами.