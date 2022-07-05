В Донецке прогремели мощные взрывы – что происходит (фото, видео)

Донецк снова горит. Фото: коллаж "Сегодня"

С утра 5 июля в оккупированном Донецке местные жители слышали несколько взрывов. По предварительной информации, в результате обстрела парка Щербакова в Ворошиловском районе города поврежден мост. В результате этого есть жертвы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно?

Дым поднимается над парком Щербакова в самом центре Донецка. С самого утра в Сети пишут о взрывах в городе.

Также сообщают о "прилете" в районе "КАМАЗ Центра" в Киевском районе Донецка. В результате обстрела число погибших возросло до 2 человек, еще 2 мирных жителя получили ранения.

Кроме того, в результате боевых действий обесточены Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка.

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Есть версия, что сами оккупанты обстреливают Донецк со стороны Макеевки. Для того, чтоб активизировать процесс мобилизации среди местных жителей, которые прячутся по домам.

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Донецк под обстрелами

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Донецк снова обстреляли оккупанты – в Ленинском районе на улице Куйбышева в результате попадания снарядов в автогаражи произошло масштабное возгорание. Также 13 июня жители Донецка сообщали о 10 ударах. Были раненые и жертвы – в результате вражеских атак погибли женщина и ребенок.

Кроме того, 20 июня во временно оккупированном Донецке было неспокойно. Сообщалось о том, что горит и взрывается очередной склад с боеприпасами.