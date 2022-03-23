У Чорнобилі окупанти розграбували та знищили лабораторію вартістю 6 млн євро

Лабораторія виконувала стратегічні унікальні функції/Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження, колаж: "Сьогодні"

У Чорнобилі окупанти розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію вартістю 6 мільйонів євро.

Про це повідомили в пресслужбі Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

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Лабораторія є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

"На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", — зазначили в держпідприємстві.

Лабораторія була модернізована в рамках співпраці європейських та українських фахівців у сфері ядерної безпеки — це майже 100 одиниць сучасного вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає в Європі.

Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції.

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Під Києвом окупанти обстріляли продовольчий склад

При обстрілі Броварського району Київської області згорів овочевий склад "Веги Тренд Інвест" і м'ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищено десятки тонн продукції. Продовольства та об'єктів інфраструктури сумарно знищено на 600 млн гривень. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

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